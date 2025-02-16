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تعيين كريم خضر رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيبسيكو مصر

11:55 ص الأحد 16 فبراير 2025

تعيين كريم خضر رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب

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كتبت- دينا خالد:
عينت مجموعة شركات بيبسيكو مصر، كريم خضر، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، ليتولى قيادة المرحلة القادمة، مع تعزيز مكانتها في السوق المصري ودورها كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المحلي.

وبحسب بيان، لمجموعة بيبسيكو مصر، يمتلك كريم خضر خبرة تمتد لأكثر من 24 عامًا في قطاعات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز، منها 16 عامًا في بيبسيكو.

وشغل خضر عدة مناصب متنوعة على مدار 7 سنوات حتي وصل إلى رئيس قطاع البيع والتوزيع، ثم انتقل إلى أسواق مختلفة ليتولى مناصب قيادية في الشرق الأوسط وآسيا.
وقبل توليه منصبه الحالي، شغل كريم خضر عدة مناصب، منها المدير العام ونائب رئيس قطاع المشروبات في السعودية وبلاد المشرق، ونائب رئيس قطاع المشروبات في جنوب شرق آسيا، حيث أشرف على عمليات التعبئة في تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، وماليزيا، وسنغافورة.

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