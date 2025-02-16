بزيادة 86%.. الشرقية للدخان تربح 5.4 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة الشرقية- للدخان (ايسترن – كومباني) ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 86% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 إلى 5.38 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب بيان الشركة اليوم حول نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 فإن نمو المبيعات الإجمالية نمت بنسبة 103% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 53.5 مليار جنيه مقابل نحو 26.45 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع صافي إيرادات الشركة بنسبة 133% خلال أول 6 أِشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 18.5 مليار جنيه مقابل نحو 7.92 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف الإفصاح، أن معدل النمو في أحجام مبيعات السجائر المحلية سجلت بنسبة 48% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، بدعم زيادة صافي إيرادات هذا القطاع بنسبة 147%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الإيرادات من صادرات (السجائر وتبغ المعسل) بنسبة 68% و 96% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على التوالي على أساس سنوي.