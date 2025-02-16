بي بي تعلن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة بي بي عن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن، ومن المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعب من الغاز و7 ملايين برميل من المتكثفات.

وبحسب بيان من الشركة اليوم، فإن هذا المشروع يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل، حيث تمتلك بي بي، المشغل للمشروع 82.75٪، بينما تمتلك هاربور إنيرجي 17.25٪.

وأضافت الشركة، أنه تم الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد مما أتاح تسريع بدء الإنتاج.

وقال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "منذ يناير 2024، لم نتوقف عن الحفر يومًا واحدًا، ويهدف مشروع تنمية آبار ريفن إلى مجابهة الانخفاض الطبيعي وزيادة الإنتاج، مع الاستفادة من بنيتنا التحتية القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية في أسرع وقت ممكن"

وأضاف “وهذا يؤكد التزام بي بي بالاستثمار في مصر، مدعومًا بالشراكة الممتدة والقوية مع وزارة البترول، والشركة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية."

وأضاف وائل شاهين، نائب الرئيس لشركة بي بي مصر: "بدء الإنتاج في هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلاننا مؤخراً عن نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف ‘'الكينج-2'، وهذه السلسلة من النجاحات تمثل تجسيداً لالتزامنا المستمر بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج من الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة."

ويعد حقل ريڤن المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021، وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية، تقع على بعد يصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 متر.