ما أسباب عودة البورصة لجني الأرباح بعد خسائر فادحة أمس؟

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33 % إلى مستوى 29661 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.14% و زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة مكاسب بقيمة 3 مليارات جنيه ليسجل حاليًا 2.189 تريليون جنيه مقابل 2.186 تريليون جنيه بسعر فتح جلسة اليوم، لتصعد أسهم 60 شركة مقابل انخفاض أسهم 109 شركة فيما استقرت أسهم 41 شركة.

وأرجعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أسباب تمكن البورصة خلال جلسة اليوم من تحقيق مكاسب بقيمة 3 مليار جنيه لرأس المال السوقي؛ إلى ضغوط الشرائية من قِبل المؤسسات المحلية.

وشهد تعاملات المتعاملين على الأسهم والسندات والأذون بختام جلسة اليوم، مشتريات من قِبل المصريين بقيمة 2.05 مليار جنيه، ومبيعات من قبِل العرب بقيمة 150.8 مليون جنيه، ومبيعات من قبِل الأجانب بقيمة 1.89 مليار جنيه.

وتابعت أننا خلال إغلاقات جلسة أمس الثلاثاء تكبدت البورصة خسائر فادحة تقدر بـ 32 مليار جنيه؛ الذي جاء مدعومًا بالضغوط البيعية من المؤسسات العربية والمحلية مقابل مشتريات من المؤسسات أجنبية بجانب تضارب التصريحات السياسية للرئيس الأمريكي حول قضية أرض غزة.

وذكر أنه من ضمن أسباب صعود مؤشرات جلسة اليومأيضًا، نتيجة إعلان بعض الشركات لنتائج أعمالها المالية والتي أظهرت تحقيق تلك الشركات نموًا في معدلات الأرباح؛ بما أدى إلى تحسن الطاقة الشرائية للمتعاملين مثل شركة سوديك و القلعة و بنك كريدي اجريكول وغيرهم.

وأوضحت أن تعاملات T+0 - والتى تعني الشراء والبيع في نفس الجلسة – لم تسمح للبورصة بالارتفاع بالشكل الكافي لتعبير على المؤشرات الإيجابية التي استشعرها السوق المحلي.

وبررت رمسيس، اعتماد المتعاملين على تعاملات الزيرو يرجع إلى تخوفهم نتيجة الأحداث السياسية غير المستقرة المتوالية جراء تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلة : " في مقولة بتداول في السوق بتقول متسبش السهم لغاية تاني يوم حقق مكاسب وبيعه في نفس الجلسة ".

وأشارت إلى أن هناك 3 أسهم داخل المؤشر الرئيسي EGX 30 هم سهم ( البنك التجاري الدولي، وسوديك، مجموعة طلعت مصطفى )؛ ساهموا في تمكن المؤشر من إيقاف نزيف خسائره التحول للربحية بختام الجلسة.

وتوقعت رمسيس، في حال استمرار إعلان الشركات عن نتائج أعمال إيجابية بجانب استقرار الأحداث السياسة سيؤدي إلى تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 من الصعود مرة أخرى وتجاوز مستوى 30 ألف نقطة وصولًا لمستوى مقاومة رئيسية باتت قوية عند مستوى 30200 نقطة.

وأكدت أن الحالة السياسية وتصريحات دونالد ترامب باتت المحور الأساسي للارتفاع أو الانخفاض الأسواق العالمية بما فيها السوق المصري.