زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل بنسبة 10.45% خلال 2024

كتبت: آية محمد:

بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 10.45%، وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

وجاء ذلك وفق بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت.

ووفق البيان بلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11.63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 10.88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 6.89% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للاعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للإنترنت، بإنترنت أكثر أماناً خلال شهر فبراير من كل عام، والذي ترعاه شبكة إنسيف "Insafe" وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي "Safeborders Project" .

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة.