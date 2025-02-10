منهم أموك وميدور.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع

كتب- منير والي:

أعلن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات شملت تعيين رئيساً لإدارة مركزية بالوزارة ورؤساء لبعض شركات قطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الحركة تضمنت شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة الأسماء التالية:

- تعيين ناصر محمد ناصر شومان رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية مدنية.

- تعيين المحاسب مصطفى السيد أحمد إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة شركة التعاون للبترول .

- تكليف المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي برئاسة مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول .

- تكليف المهندس عمرو أحمد لطفي شحاته مرسي برئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) .

- تعيين الكيمائي ماجد مصطفى محمد الكردي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية للزيوت المعدنيه (أموك) .

- تعيين المهندس محمود علي محمود على القفاص رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة السهام البترولية .

- تعيين المهندس أحمد محمد عبد الستار محمد الدراجيلي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) .

- تعيين الكيمائي صلاح جابر رزق بهنسي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) .