كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-1-2025، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4292 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3219 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2504 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1788 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 133479 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30040 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.62 % إلى نحو 2665 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب