7 شركات للوساطة في الأوراق المالية تستحوذ على 47.6% من تداولات البورصة في 2024

كتبت- أمنية عاصم

استحوذت 7 شركات للوساطة في الأوراق المالية العاملة في مصر على 47.6 % من إجمالي قيم تداولات البورصة خلال عام 2024، من إجمالي 122 شركة وساطة ووفقًا للتقرير السنوي للبورصة المصرية.

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الاوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات للبورصة المصرية خلال العام الماضي بقيمة تداولات بلغت 246.73 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 10.3% وبحجم تداولات 38.53 مليار ورقة مالية، ووفقًا التقرير السنوي للبورصة المصرية.

وجاء في المركز الثاني شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 179.37 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 7.5% وبحجم تداولات 21.37 مليار جنيه ورقة مالية منفذة.

واستحوذت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 174.27 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 7.3 % وبحجم تداولات 55.13 مليار ورقة مالية منفذة، ويليها شركة

إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 170.97 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 7.1 % وبحجم تداولات بلغت 6.29 مليار ورقة مالية منفذة.

فيما استحوذت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية المركز الخامس بقيمة تداولات 141.05 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 5.9% وبحجم تداولات بلغت 32.35 مليار ورقة مالية منفذة.

وفي المركز السادس جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداولات بلغت 122.02 مليار جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 5.1% وبحجم تداولات بلغت 37.11 مليار جنيه ورقة مالية منفذة.

وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداولات 106.35 مليار جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 4.4% وبحجم تداولات بلغت 21.713 مليار ورقة مالية منفذة.