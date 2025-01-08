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فيس بوك.. منشور هام من وزارة الاتصالات حول رسوم الهاتف المحمول (صور)

03:56 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
  • عرض 13 صورة
    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح كافة تفاصيل الرسوم علي الموبايلات
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كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول وذلك من خلال منشور يحتوي على صور بها الأسئلة الشائعة بين المواطنين وإجاباتها، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وقد بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.

وفي الصور التالية كافة التفاصيل المتعلقة برسوم الهاتف المحمول :

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الهاتف المحمول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموبايلات المنظومة الإلكترونية
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