تنويه هام للحصول على إعفاء هاتفك الشخصي من الرسوم الجمركية

كتبت- آية محمد:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشددت الوزارة على أنه لا يمكن الحصول على إعفاء بعد الخروج من المطار بالهاتف الشخصي حيث إنه لا يمكن تطبيق الإعفاء إلا داخل الدائرة الجمركية من خلال مأمور الجمرك ويتم ذلك بإثبات ختم الوصول وقبل الخروج من صالة الوصول في المطار أو المنفذ الذي تصل من خلاله.



والقنوات المتاحة لسداد الرسوم الجمركية هي تطبيق "تليفوني" أو الدائرة الجمركية الموجودة داخل المطار وشددت على عدم سداد الرسوم إلا من خلال التطبيق أو عن طريق القنوات الرسمية المحددة على الموقع الرسمي، وفق منشور وزارة الاتصالات.

وقد بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.