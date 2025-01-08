هل ترتفع أسعار الطماطم مع دخول شهر رمضان؟ شعبة الخضراوات تجيب

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار الطماطم لن تشهد أي ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، أو مع دخول شهر رمضان في ظل توافر الإنتاج بجودة عالية خلال الموسم الحالي.

وأكد النجيب، أن الزيادة السابقة في أسعار الطماطم، التي وصلت إلى 45 جنيها للكيلو، لن تتكرر في ظل توفر الإنتاج بجودة عالية خلال الموسم الحالي.

وأوضح أنه رغم زيادة الطلب المتوقع مع اقتراب شهر رمضان، فإن الأسعار لن تصل إلى المستويات السابقة، ولن تحدث زيادات إلا عند انتهاء الموسم وحدوث قلة في المعروض، وهو ما لم يحدث حاليا.

وأشار النجيب، إلى أن وفرة المعروض الناتجة عن بداية الموسم الشتوي والعروة الشتوية ساهمت في انخفاض أسعار خضراوات مثل الطماطم والبطاطس، واللذان شهدا ارتفاعات كبيرة نتيجة انتهاء الموسم وقلة المعروض.

وفرة المعروض

وأوضح ، أن ما يتحكم في الأسعار هو قانون العرض والطلب، حيث أن وجود معروض كبير ووجود متوسط في الطلب هذه الفترة، هو ما يؤدي إلى توازن في السوق، وانخفاض في الأسعار.

أسباب ارتفاع الليمون؟

وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع أسعار الليمون، أرجع النجيب ذلك إلى وجود مشكلات في أشجار الليمون، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، إلى جانب زيادة الطلب عليه باعتباره مصدرا طبيعيا لفيتامين سي في مواجهة نزلات البرد.

وأوضح، أن سعر الليمون يتراوح في الأسواق بين 35 إلى 45 جنيها، و هذا الارتفاع مؤقت، كما أن الأسعار ستنخفض مع بداية دخول المحصول الجديد للأسواق، حيث ستتوافر كميات أكبر بالسوق، ما يعيد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وذكر النجيب، أن أسعار الطماطم في الأسواق تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 5.5 و12.5 جنيه، والكوسة بين 12 و18 جنيها، والملوخية بين 7 و9 جنيهات، والقلقاس من 15 إلى 17 جنيها.

وتابع أن، أسعار الثوم والذي يشهد ارتفاعا في السعر، والذي يتراوح سعره بين 65 و95 جنيها، سيشهد انخفاضا مع دخول الحصاد الجديد قريبا، وحينها يمكن الاستفادة من انخفاض سعره وتخزينه.

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