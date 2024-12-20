45 جنيهًا لكيلو الليمون.. فما السبب وراء ارتفاع أسعاره؟

كتبت- آية محمد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الليمون ارتفعت في سوق الجملة إلى بين 35 و42 جنيهًا، ليصل سعرها في التجزئة بين 42 و45 جنيهًا.

وأوضح النجيب أن ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت أمر طبيعي، حيث أنه يرتفع في هذه الفترة من كل عام، بسبب فاصل العروات بين العروة الصيفية والشتوية.

وأرجع النجيب، السبب وراء ارتفاع الأسعار إلى نقص الكميات الموجودة من الليمون في الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعاره نتيجة العرض والطلب.

وتابع النجيب أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها عند توافر الليمون بكميات كبيرة في الأسواق، وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.

وأضاف النجيب أن أسعار البطاطس والطماطم منخفضة في السوق في الفترة الحالية، وهما من السلع الأساسية، بينما توقع أن تستقر أسعار البصل خلال أسبوع.

كما أوضح النجيب، أن الثوم سيكون متوفرًا بكميات كبيرة في الفترة المقبلة بأسعار مناسبة، ونصح المواطنين بشراء الكميات التي يحتاجونها منه.