في 13 س وج.. وزارة الاتصالات تجيب على كافة تفاصيل الرسوم الجمركية على الهاتف المحمول

كتبت- آية محمد:

أظهرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة المعلومات حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول في صيغة سؤال وجواب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، للرد على الأسئلة الأكثر شيوعا بين المواطنين.

وقد بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من بداية العام الجاري بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.

في السطور التالية ينشر مصراوي إجابة وزارة الاتصالات على 13 سؤالا حول رسوم الهاتف المحمول.

1- ما هي القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟

متاح الدفع من خلال تطبيق "تليفوني" على الموبايل، أو أثناء تواجدك بالدائرة الجمركية داخل المطار أثناء قدومك من الخارج، لا تقوم بالسداد إلا من خلال تطبيق تليفوني أو عن طريق القنوات الرسمية المحددة على الموقع الرسمي هنا.

2- ما إجراءات التسجيل وسداد الرسوم؟

تستطيع تحمل تطبيق تليفوني من خلال الموقع الرسمي www.telephony.gov.eg أو من خلال متاجر التطبيقات لاستخدامه في خدمة التسجيل وسداد الرسوم.

ويقوم المستخدم باتباع الخطوات لإدخال الأرقام التعريفية للجهاز واستكمال خطوات السداد وبذلك يتم تسجيل تليفونك خلال دقائق.

3- هل مطلوب دفع أي رسوم عند تشغيل الشريحة الثانية بنفس الموبايل بعد تاريخ إطلاق المنظومة؟

لن يطلب منك سداد أي رسوم عند تشغيل الشريحة الثانية للموبايل التي تم تشغيلها بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة، إذا كان فيه رقم تعريفي واحد على الأقل مسجل قبل تاريخ 1 يناير 2025 يعتبر الموبايل مفعل ولن يطلب سداد أي رسوم عنه.

4- ما موقف الموبايل الذي يعمل في مصر قبل تاريخ بدء تطبيق الإجراءات؟

لن يطلب من المواطن تسجيل الموبايل الذي قام بتفعيله قبل تاريخ إطلاق المنظومة والإجراءات لن تطبق بأثر رجعي الإجراءات الجديدة وتسري فقط على الموبايل الذي يتم تشغيله لأول مرة داخل مصر بشريحة مصرية بدءًا من 1 يناير 2025.

5- ما الاحتياطات التي من المفترض يفعلها المواطن عند شراء موبايل جديد؟

لابد أن يتأكد المواطن من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل فيها جميع الأرقام التعريفية للموبايل "الرقم التعريفي IMEI Number المكون من 15 رقم"، واستخدام تطبيق "تليفوني" للاستعلام عن الموبايل الجديد قبل شرائه لمعرفة حالة تسجيل الموبايل وهل في أي رسوم مستحقة عليه والتأكد من أن جميع الأرقام التعريفية الخاصة به مسجلة على التطبيق.

6- هل يحتاج المواطن إلى تسجيل الهاتف الذي قام بشرائه من وكيل أو موزع معتمد داخل مصر؟

التسجيل مسئولية الوكيل أو الموزع المعتمد داخل مصر لكن يجب التأكد من خلال تطبيق تليفوني أن الهاتف مسجل ولا يستحق رسوما والتأكد من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل بها الرقم التعريفي " IMEI Number" المكون من 15 رقم.

7- ما هو الرقم التعريفي "IMEI" للموبايل؟ وكيفية استخراجه؟

الرقم التعريفي "IMEI" يعتبر كود هوية دولية خاص بكل جهاز مكون من 15 رقم.

والجهاز الذي يدعم أكثر من شريحة بيكون له أكثر من رقم تعريفي بنفس عدد الشرائح التي يدعمها "جهاز بشريحتين هيكون له 2 رقم تعريفي".

وتستطيع الاطلاع على الأرقام التعريفية لجهازك من خلال طلب الكود (#06#*) أو على علبة جهازك الأصلية.

8- ما هي الإعفاءات المسموح بها إذا كنت قادم من الخارج؟

إذا كنت قادم من الخارج يمكنك الإفصاح عن أجهزتك والحصول على الإعفاء لجهاز موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي وذلك فقط داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.

9- ما هي الإعفاءات المسموح بها إذا كنت شغال بشريحة غير مصرية؟

أي مستخدم يعمل موبايله بشريحة غير مصرية لا تنطبق عليه هذه الإجراءات خلال فترة تشغيله على نظام التجوال الدولي أيًا كانت مدة إقامته في مصر.

10- ما هي الإعفاءات المسموح بها إذا اشتريت موبايل واستخدمت فيه شريحة مصرية "للمقيمين خارج مصر"؟

أي مصري أو أجنبي عند تشغيل موبايله لأول مرة بشريحة مصرية داخل مصر بيكون له مهلة مدتها 90 يوما سماح متصلين أو متقطعين كل سنة يعمل خلالها الموبايل بشكل طبيعي.

11- هل يتطلب إثبات موبايلي أثناء سفري للخارج؟

لن تحتاج إلى إثبات موبايلك على جواز سفرك إذا كنت مسافر إلى الخارج.

12- هل يمكن الحصول على إعفاء موبايلي الشخصي من الخارج بعد خروجي من المطار؟

لا يمكن تطبيق الإعفاء إلا داخل الدائرة الجمركية من خلال مأمور الجمرك على أن يكون بإثبات ختم الوصول وقبل خروجك من صالة الوصول في المطار أو المنفذ اللي وصلت من خلاله.

13- هل توجد أي جهة يمكن أن تطلب من العميل أي بيانات أو معلومات من أجل تسجيل الموبايل الخاص به من خلالهم؟

لا توجد أي جهة تتصل بك لطلب بيانات من خلال أي وسيلة اتصال، وحافظ على بياناتك الشخصية.

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