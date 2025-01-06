رابط وخطوات الاستعلام عن مسابقة البريد للوظائف الشاغرة 2025

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خطوات الاستعلام عن مسابقة البريد 2025 للوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتشمل وظائف أخصائي بريد، وأخصائي مكتب بريد، وأخصائي خدمة عملاء بالهيئة القومية للبريد.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد الامتحان إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية عن طريق الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا

2. قم باختيار "استعلام".

3. أدخل الرقم القومي الخاص بك في.

4. ثم أدخل رقم التقديم الخاص بك.



5. وستظهر نتيجة استعلامك مباشرة بعد إدخال البيانات المطلوبة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان رسمي، أن التعيينات لم تتوقف يومًا في الجهاز الإداري للدولة، ولكن ما حدث هو حوكمة منظومة التعيين والتوظيف، وأصبح التوظيف بناء على حاجة فعلية للجهات الحكومية، حيث يقوم الجهاز بعمل تخطيط للموارد البشرية في الجهة طالبة التعيين، ويقوم بدراسة العجز والفائض بناء على حجم العمل المنوط بالجهة، وعقب انتهاء الدراسة ووجود عجز بالفعل، يقوم الجهاز بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية وهي الآلية الوحيدة المعنية بنشر إعلانات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، ثم يقوم بإعمال شئونه نحو امتحان المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة، من حيث خضوعهم للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وإجراء امتحانات شفوية في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

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