قبل حظره.. كيف تتأكد من مطابقة هاتفك للمواصفات الفنية المعتمدة؟

كتبت- آية محمد:

أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طريقة التأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وكما تطرق إلى تفاصيل قرار حظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، إن تنظيم الاتصالات أصدربيانا توضيحيا أمس يشمل طريقة التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وذلك عن طريق إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق "تليفوني".

وفي حال كان الرقم صحيحًا ويعمل على التطبيق، فهذا يؤكد مطابقته للمواصفات، أما إذا ظهر أن رقم المعدة غير صالح، فهذا يؤكد أن هذه المعدة غير مطابقة للمواصفات، وفق ما قاله محمد إبراهيم.

وأوضح أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ينص على ضرورة حصول أي شخص يستورد أو يصنع أو يجمع أو يسوق أو يتاجر في أجهزة المحمول أو أي معدة اتصالات بصفة عامة، على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

وأضاف إبراهيم أنه تم تعديل هذا القانون عام 2022، حيث تم تجريم أي شخص يستخدم معدة اتصالات بصفة عامة دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتابع أن الجهاز أصدر بيانًا ينص على أنه اعتبارًا من 1 فبراير، لن يتم تفعيل أي هاتف محمول جديد غير مطابق للمواصفات التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوصى إبراهيم المواطنين بتوخي الحذر عند شراء أي هاتف جديد، وضرورة التأكد من مطابقته للمواصفات.

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