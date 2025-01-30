طفل كل 16 ثانية.. انخفاض مواليد مصر خلال عام 2024

كتبت- دينا خالد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس بيانًا بأهم مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024

وبلغ عدد المواليد خلال عام 2024 نحو 1.968 مليون مولود مقارنة بنحو 2.045 مليون مولود عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألفا مولود وبنسبة انخفاض نحو 3.8% .

وجاء متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024، نحو 164028 في الشهر، وبلغ متوسط أعداد المواليد نحو 5378 مولود في اليوم، ونحو 224 في الساعة، ونحو 3.73 في الدقيقة، ومولود كل 16 ثانية.

وبلغ معدل المواليد 18.5لكل 1000 من السكان خلال عام 2024 مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 من السكان عام 2023 بانخفاض قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.

وجاء أكبر المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدوديــة هي أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف، حيث سجلت معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع (23.9 / 23.6 / 22.7 /22.5 / 21.1) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.

وجاء أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 هي بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والسويس حيث سجلت معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (11.8 /14.5 /14.9 / 14.9 / 15.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.