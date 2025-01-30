شعبة الأدوية: هيئة الدواء تستجيب لرؤيتهم لتطوير القطاع وتأمين توفير الأدوية

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذه التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى، مؤكدًا دعم الشعبة لتوجه الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .

وأضاف في بيان للشعبة اليوم، أن الاجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرته أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية والوفد المرافق لها الذي ضم أعضاء المكتب الفنى لها.

وأكدت محجوب، أن قرار 725 الصادر بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.

وقال عوف على هامش الاجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة أميرة محجوب وعدد من ممثلي القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفي هذه الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهة نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.

وأضاف أنه من نتائج الاجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد اجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتي تصب جميعها في مصلحة تنظيم القطاع الدوائى.

وتابع أن هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725.