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ارتفاع أسعار الحديد والصلب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

09:53 ص الخميس 30 يناير 2025

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر طن الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

يرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37973.63 جنيه، بزيادة 202.52 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39940.24 جنيه، بزيادة 8.08 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2910.22 جنيه، بتراجع 8.16 جنيه.

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