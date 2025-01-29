عقب إعلانه تحويل مشاريعه لشركات مساهمة.. السبت مؤتمر للمستشار الاقتصادي أيمن سليمان مع مستثمري شركاته

إعلان تحريري:

أعلنت مجموعة شركات المستشار الاقتصادي، أيمن حامد سليمان، عن عقد مؤتمر مهم يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير لمستثمري وعملاء المجموعة.

ويعقد المؤتمر بالمسرح الكبير بنقابة الصحفيين بجوار دار القضاء العالي، في تمام الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا.

وأكد الدكتور أيمن حامد سليمان في تصريحات صحفية على أهمية المؤتمر للمستثمرين والذي سيوضح تفاصيل كثيرة عن تحويل مشاريع المجموعة واستثماراتها إلى شركات مساهمة، كما أنه سيرد على كافة تساؤلات العملاء والمستثمرين.

وأشارت مجموعة شركات أيمن حامد سليمان إلى أن جميع المستثمرين وشركاء النجاح أشادوا في اجتماعات سابقة لهم بالدور الاقتصادي الضخم الذي تقوم به المجموعة في قطاع الاستثمار التكاملي في جميع مشاريعه بكل القطاعات.