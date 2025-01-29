لضمان حقك..شروط يجب توافرها في فاتورة الذهب عند الشراء فما هي؟

كتبت- دينا كرم:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا،"لمصراوي"، أن هناك عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر في الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك عند شراء الذهب، وذلك لضمان حقه والتأكد من صحة الفاتورة وخلوها من أي تلاعب أو تزييف.

وأوضح نجيب، أن الفاتورة تعد بمثابة سند ملكية، تمامًا مثل عقود شراء العقارات أو السيارات، حيث تثبت ملكية المنتج للمشتري وتحميه من أي مشكلات مستقبلية.

وشدد على ضرورة شراء الذهب من صائغ موثوق وذو سمعة طيبة، وعدم التعامل مع تجار مجهولين دون التأكد من مصداقيتهم وسمعتهم في السوق، وذلك لضمان عدم التعرض للاحتيال أو الحصول على ذهب غير مطابق للمواصفات.

وأشار نجيب إلى أن الفاتورة يجب أن تتضمن عدة عناصر أساسية، أبرزها اسم البائع وعنوان المحل، بالإضافة إلى مواصفات المنتج من حيث العيار (14، 18، 21، أو 24).

وأوضح أن وجود وزن القطعة في الفاتورة، من أهم الشروط ولابد من التعامل مع تاجر ذو ميزان دقيق، وذلك لضمان حق المستهلك في الحصول على وزن القطعة الأصلي دون وجود غش في الميزان.

وأضاف نجيب أن الأختام الضريبية والعلامة التجارية للمحل، من ضمن الشروط الواجب توافرها في فاتورة شراء المنتجات الذهب، سواء في شكل مشغولات أو سبائك أو جنيهات.

وتابع أنه يجب كتابة حالة المنتج، إذا كان مستعملًا، بالإضافة إلى شرط كتابة تاريخ البيع وسعر الذهب في يوم الشراء أي سعر العيار في الوقت التي تم فيه الشراء.

وأكد نادي نجيب أن التحقق من هذه التفاصيل يضمن حقوق المستهلك، ويمنحه إثباتًا قانونيًا للذهب الذي اشتراه، مما يسهم في حمايته من أي مشكلات مستقبلية تتعلق بجودة المنتج أو صحته القانونية عندما يحتاج لبيعه مرة أخرى.

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