تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3850 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 30800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2758 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.