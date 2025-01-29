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ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:20 ص الأربعاء 29 يناير 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر طن حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37771.11 جنيه، بتراجع 55.1 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39932.16 جنيه، بزيادة 98.09 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2923.38 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

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أسعار مواد البناء أسعار الحديد الأسمنت
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