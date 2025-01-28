أعقاب السجائر أهم المسببات.. زيادة حوادث الحريق في مصر خلال 2024

كتبت- دينا خالد:

ارتفع عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية إلى 46925 حادثة خلال عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء جاءت أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر وأعواد الكبريت ومادة مشتعلة والشماريخ بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6%.

ويأتي الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18% من إجمالي مسببات الحريق، بحسب الإحصاء