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أعقاب السجائر أهم المسببات.. زيادة حوادث الحريق في مصر خلال 2024

01:08 م الثلاثاء 28 يناير 2025

أعقاب السجائر

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كتبت- دينا خالد:
ارتفع عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية إلى 46925 حادثة خلال عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الإحصاء جاءت أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر وأعواد الكبريت ومادة مشتعلة والشماريخ بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6%.
ويأتي الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18% من إجمالي مسببات الحريق، بحسب الإحصاء

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