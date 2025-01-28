ما هى شركة "DeepSeek" الصينية المتسببه في هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية هبوطًا جاء مدفوعًا بما أثارته شركة DeepSeek الصينية الناشئة من مخاوف بشأن القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع؛ مما أثار موجة بيع عالمية، وفقًا لـ CNBC.

متى تأسست شركة DeepSeek ؟

وتأسست شركة DeepSeek في مايو 2023 على يد ليانغ وينفنج، الذي يُعتبر شخصية بارزة في مجالي صناديق التحوط والذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته "فوربس" واطلعت عليه "العربية Business".

كيف تحصل الشركة على تمويلات لتنفيذ مشاريعها في مجال الذكاء الاصطناعي؟

ووفق تقرير للعربية، تعمل الشركة بشكل مستقل لكنها تحصل على تمويل حصري من صندوق التحوط الكمي High-Flyer، الذي أسسه ليانغ أيضًا، وهذا النموذج الفريد للتمويل أتاح تنفيذ مشاريع طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي دون ضغوط من المستثمرين الخارجيين، مما سمح لهم بإعطاء الأولوية للبحث والتطوير طويل الأجل.

ويتكون فريق DeepSeek بشكل أساسي من خريجين شباب موهوبين من أفضل الجامعات الصينية، ما يخلق بيئة تعزز الابتكار وتوفر فهمًا عميقًا للغة والثقافة الصينية.

وركزت ممارسات التوظيف في الشركة على المهارات التقنية بدلاً من الخبرة التقليدية في العمل، ما أسفر عن فريق يتمتع بمهارات عالية ورؤية جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

رحلة الشركة وتوسعها

وأضاف تقرير العربية، أن شركة DeepSeek بدأت مسيرتها بإطلاق نموذج DeepSeek Coder في نوفمبر 2023، وهو نموذج مفتوح المصدر مصمم للمهام البرمجية، تلاه إطلاق نموذج DeepSeek LLM، الذي يحتوي على 67 مليار متغير ويهدف للتنافس مع النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى.

في مايو 2024، أطلقت الشركة DeepSeek-V2، الذي لفت الانتباه بأدائه القوي وتكلفته المنخفضة، ما أدى إلى إشعال حرب أسعار في سوق النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي.

هذا النهج التسعيري المزعزع أجبر عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل ByteDance وTencent وBaidu وAlibaba على خفض أسعار نماذجهم للبقاء في المنافسة.