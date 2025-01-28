كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول تعاملات مساء الاثنين في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب قول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2025-1-28 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4360 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3815 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3270 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2544 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1817 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 135612 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30520 جنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64 % إلى نحو 2752 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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