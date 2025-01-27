إنجاز مصري.. آبار المرحلة العاشرة لحقل غاز غرب الدلتا جاهزة للتشغيل (صور)

كتبت- دينا كرم:

حققت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) إنجازًا جديدًا في مجال مشروعات المياه العميقة، وذلك بوضع آبار المرحلة العاشرة على الإنتاج، من مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق (WDDM) لشركة البرلس للغاز.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، أنه بذلك تكون أول شركة مصرية وعربية قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى في المياه العميقة بمعايير عالمية، حيث وضعت الآبار على الإنتاج في وقت قياسي، وباستخدام تقنيات متطورة مثل معدات التحكم الآلي (WROV) تحت الماء.

كما تم تنفيذ الأعمال باستخدام الوحدات البحرية المتطورة PMS Mayo وPMS Burullus، في عمليات تزامنية (SIMOPS) مع أنظمة الغواصات الموجهة عن بعد الخاصة بشركة DeepTech.

ويعد المشروع نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاونت PMS مع الشريك الاستراتيجي DeepTech لتقديم أعمال هندسية، توريدات، تركيب وتشغيل في مجال إنزال كابلين كهربائيين بحريين بعمق 660 مترًا، وتركيب الوصلات الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية لربط الآبار على الإنتاج.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية PMS لتعزيز تنافسيتها وتحديث وحداتها البحرية لتلبية احتياجات مشروعات الغاز والبترول في المياه العميقة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة الشركات المصرية على الساحة العالمية.