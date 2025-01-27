بعد رفع الحد التأميني.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة للشهر الثاني

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير، يوم السبت المقبل، الموافق أول فبراير، وذلك بالزيادة الجديدة بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للشهر الثاني على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قال إنه اعتبارًا من أول يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، هو زيادة قيمة المعاش الخاص به بعد انتهاء مدة خدمته.

وقال مصدر مطلع، بالهيئة القومية للتأمين، إن المستفيد من زيادة الحدين الأقصى والأدنى، هو من تنتهي خدمته في أول يناير ويطبق عليه مبلغ الحد الأدنى 1495 جنيه، والحد الأقصى 11600 جنيه.