لماذا تنتهي باقات الإنترنت بسرعة؟.. تنظيم الاتصالات يرد

كتبت- دينا كرم:

علق محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شكاؤى المستخدمين بسرعة نفاذ باقات الإنترنت بعد حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج" كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن متوسط سرعة الإنترنت في 2019 كان يبلغ 5 ميجابت، بينما ارتفع حاليًا إلى 70 ميجابت خلال 2024، مما أدى إلى زيادة دقة الفيديوهات التي يتم تشغيلها عبر الإنترنت.



وأضاف"اليوم، 90% من الفيديوهات التي يشاهدها المستخدمون تكون بجودة عالية، وهو ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للبيانات مقارنة بالسابق".



وأشار إلى أن نمط استخدام الإنترنت قد تغير بشكل كبير، فبينما كان الهاتف المحمول هو الجهاز الرئيسي المتصل بالإنترنت سابقًا، أصبحت معظم الأجهزة المنزلية تعتمد على الاتصال بالشبكة، مثل أجهزة التلفزيون الذكية، وألعاب الفيديو، مما يزيد من استهلاك الباقة بسرعة.



وأشار إبراهيم إلى إن الاستهلاك السنوي للبيانات يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد استهلاك باقات الإنترنت المحمول بنسبة 74%، بينما ارتفع استهلاك الإنترنت الأرضي بنسبة 29%.



وأكد أن هذا النمو في الاستخدام هو السبب الرئيسي وراء الشعور بنفاد الباقات بسرعة، موضحا أن المواطنين يمكنهم متابعة استهلاكهم عبر التطبيقات التي توفرها شركات الاتصالات، والتي تتيح للمستخدمين مراقبة بياناتهم ومعرفة تفاصيل استهلاكهم بدقة.



وأضاف أن خدمات الجيل الخامس ستنطلق تجاريًا للمواطنين خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى وجود خطة كبيرة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الإنترنت في مصر.