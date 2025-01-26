5 نصائح للمستثمرين الجدد.. كيف تحقق مكاسب في الاستثمار بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

يعد الاستثمار في البورصة المصرية أحد أوعية الاستثمار التي باتت يلجأ إليها الأفراد والمستثمرين لكن التوجه نحو ضخ تلك الأموال لابد أن يقترن بعدة خطوات تمكن المستثمرين الجدد المقبلين على التداول من تحقيق أكبر مكاسب ممكنة وتقليل حجم الخسائر المتوقع.

قالت أمال سليمان، خبير أسواق المال، إن المستثمرين الجدد المقبلين على استثمار أموالهم في البورصة المصرية لابد من اتباعهم خطوات متتالية تمكنهم من تحقيق مكاسب من سوق الأوراق المالية.

وهذه حزمة من النصائح للمستثمرين الجدد في البورصة.

1- التأني والتمهل قبل اتخاذ قرار الاستثمار في البورصة خاصة للمستثمر غير الواعي والمتخصص .

2- فترة للتعلم: متابعة أخبار السوق بشكل عام قبل الاستثمار في البورصة في مدة لا تقل عن عام لزيادة المعرفة ومتابعة أخبار الشركات المدرجة بالبورصة بشكل خاص بجانب متابعة تحركات الأسهم على شاشة التداول وتعلم كيفية اختيار النقاط الشراء الصحيحة.

3- فترة تجريبية: بعد عام من التعلم ومتابعة السوق يستطيع المستثمر أن يبدأ الشراء بشكل وهمي لمدة تصل لـ 3 أشهر في حال تمكن من تحقيق مكاسب من الأسهم التي تداول عليها بشكل وهمي يبدأ بتداول بشكل فعلى بينما في حال عدم تحقيقه مكاسب لابد عليه من التمهل والتعامل بشكل تجريبي لفترة أطول؛ نظرًا لأن البورصة سوق عالي المخاطر.

4- اختيار المحلل الجيد: حيث أن اختيار المستثمر للمحلل الجيد يعتمد على متابعته تحليلات جميع المحللين- خلال فترة التعلم (العام) - بما يمكنه من انتقاء المحلل الجيد ذو الخبرة؛ نظرًا لأن هناك محللين لا يمتلكون خبرة إلا أنه تمكنوا من التواصل إعلاميًا بما حقق لهم شهرة في السوق.

5- الشراء بالهامش "مارجن": من الضروري عدم اللجوء لتلك الأداء من قِبل المستثمرين الجدد خاصة خلال أول 3 أعوام من بدء تداولهم؛ يرجع ذلك إلى أن المارجن يعد السبب الرئيسي في أغلب خسائر المحافظ الاستثمارية.

ويعد المارجن المسموح به في السوق المحلي 1:1 بما يعنى إذا كانت محفظة العميل مليون جنيه يستطيع زيادتها مليون جنيه أخر؛ بما يساهم في مضاعفة الخسائر في حال صعود السوق والعكس صحيح في حال هبوط السوق.

6- تقسيم المحفظة الاستثمارية: من المرجع على المستثمرين الجدد توزيع استثماراتهم بالترتيب الذي يتماشى مع دورة تحرك السوق سواء في الهبوط أو الصعود ليقوم بشراء في أسهم قطاع البنوك ثم الشركات ذات الملاءة المالية – تتمثل في شركات المؤشر الرئيسي EGX 30- ثم أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة ثم أسهم المضاربات التي لابد أن لا تتجاوز 15% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

ويعنى دورة تحرك السوق أنه في حال تحرك السوق نحو الصعود فتأثير يظهر في المقدمة في أسهم قطاع البنوك ثم ينتقل للشركات المؤشر الرئيسي للبورصة ثم للشركات المتوسطة والصغيرة وأيضًا في حال الهبوط نجد أسهم قطاع البنوك بدأ في التراجع بما يعد ناقوس خطر بتوجه السوق نحو الهبوط بنفس الترتيب السابق في الصعود.

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