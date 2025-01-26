السويدي إليكتريك تنفذ محطة توليد كهرباء في المجر بقدرة 500 – 650 ميجاوات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركة الكهرباء المجرية قررت اختيار إحدى شركات قطاع الهندسة والإنشاءات بمجموعة السويدي إليكتريك لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بقدرة ( 500 – 650 ميجاوات) بنظام الدورة المركبة لصالح شركاتها التابعة ( mvm ماترا للطاقة المحدودة) في موقع فيسونيا بمقاطعة هفاش المجرية.

ووفق البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم، أن التحالف يضم شركتي ستاتيس كبريا وويست هانجاريا باو، وأنه تمت دعوة التحالف للمفاوضات النهائية توقيع عقد المشروع بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء على أساس تسليم المفتاح.

وأضافت الشركة، أنها ستقوم بالإفصاح عن كافة التفاصيل بمجرد الإنتهاء من مفاوضات التعاقد وتوقيع عقود المشروع والمتوقع في نهاية شهر فبراير القادم.