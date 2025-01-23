بعد رفض تظلم أحمد عز.. ما السيناريوهات المتوقعة الخاصة بالتصويت في قرار الشطب الاختياري؟

كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" أن يكون قرار شطب شركة حديد أحمد بالبورصة المصرية متروكا في يد المساهمين حاملي الأسهم بعد أن تم رفض تظلم أحمد عز والأطراف المرتبطة به من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

واليوم أصدرت لجنة التظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن رفض تظلم المساهم الرئيسي أحمد عز - يمتلك نسبة تزيد على 68% من أسهم الشركة الخاصة باستبعاده والأطراف المرتبطة به من التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري، حيث مقرر انعقاد اجتماع الجمعية يوم الثلاثاء القادم 28 يناير 2025.

وقال حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، إن قرار لجنة التظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص رفض التظلم المقدم من المساهم أحمد عز؛ سيجعل مالكي أسهم الشركة المتداولة في البورصة- أصحاب النسبة الأقلية- أصحاب القرار في الموافقة أو الرفض لقرار الشطب.

وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبت في قرار الشطب الاختياري سيكون الأمر مرهونًا بموافقة أغلبية 75% من أسهم الأقلية (الأسهم حرة التداول) الحاضرين للاجتماع على القرار ليتم شطب الشركة من القيد في البورصة، وفق ما قاله الغايش.

وأضاف أنه في حال كانت نسبة الموافقين على قرار الشطب الاختياري في الاجتماع أقل من 75% من أسهم الأقلية سيكون الطلب مرفوضًا، وستظل الشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية.

وأشار الغايش إلى أنه في حل الشطب سيكون سعر الشطب يعتمد على 3 اختيارات هم سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%، سعر القيمة العادلة - 138.15 جنيه - الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO مضيفًا أنه سيتم الشطب بالسعر الأعلى في الخيارات السابقة.

وشهد سهم شركة حديد عز منذ الشهر الماضي ارتفاعًا بشكل تدريجي ليصعد سعر السهم من 107 جنيه – في جلسة 9 ديسمبر 2024 الذي تم فيها الإعلان عن رغبة الشركة من خلال إفصاح في شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية اختياريًا - لـيصعد سعر سهم الشركة لـ 129.03 جنيه سعر الإغلاق جلسة اليوم.

وفيما يتعلق بتوقعات لأداء سهم شركة حديد عز للفترة المقبلة قبل إجتماع الجمعية العامة غير العادية قال الغايش : " أننا حاليًا لا نعرف عدد الأسهم التداول الحر ومن الأفراد التي تسيطر عليها إلا أنه في حال وجود عمليات شراء خلال الفترة الراهنة سيدعم ذلك في تحرك الورقة المالية نحو الصعود".

واتفقت معه حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، حول أن قرار الشطب الاختياري حاليًا متروكًا للمساهمين حاملي الأسهم (نسبة الأقلية)، مضيفة أن استبعاد المساهم الرئيسي أحمد عز من التصويت سيخلق حرية اتخاذ القرار لأصحاب الأسهم.

وأكدت أننا حاليًا نرصد حركة السهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 28 يناير2025، موضحة أنه في حال وجود تفاعل سعري على السهم وارتفاع قيمته على شاشة التداول أعلى القيمة العادلة - 138.15 جنيه - التي أقرت بها الشركة؛ سيؤدي ذلك إلى حدوث رفض من قِبل المساهمين في قبول صفقة الشطب الاختياري.

وتابعت أن المساهمون المتداولون حاليًا على السهم يرون أن أصول شركة حديد عز وحجم مبيعاتها واختراقها للأسواق الخارجية يدل على أن قيمة الورقة المالية للشركة أعلى من القيمة العادلة التي أقرتها الشركة؛ بما يضع احتمالية رفض أغلب المساهمين البيع وشطب حديد عز من البورصة المصرية.

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