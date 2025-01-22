صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمنتصف الجلسة اليوم بعد هدنة غزة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.09% ليسجل مستوى 30150 نقطة خلال منتصف جلسة اليوم الأربعاء.

وأرجع حسام الغايش، خبير أسواق المال، هذا الارتفاع نتيجة تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة – قرر وقف الحرب في غزة – الذي بدأت تنعكس آثاره على أداء الأسواق المجاورة بما فيها السوق المصري.

وأضاف خلال حديثه مع مصراويأن قرار وقف إطلاق النار في غزة سيساهم أيضًا في زيادة أعداد السفن المارة بقناة السويس بما يعزز زيادة التدفقات رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخري.

وأشار الغايش إلى وجود بعض التقرير الايجابية الصادرة من قِبل المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد المصري متوقعين اتجاة لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها العام الحالي نحو تخفيض أسعار الفائدة بجانب استهداف أرقام تضخم أقل من المعدلات الحالية؛ بما يشجع على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل السوق المحلي.

وأكد أن تلك الأخبار الجيدة ساهمت في زيادة حجم السيولة داخل السوق المحلي لتصل لـ 4 مليار جنيه مع اغلاقات جلسة أمس، موضحًا أن حجم السيولة في ظل الاتجاه العرضي للمؤشر الرئيسي منذ بداية العام كانت تقارب 3 مليار جنيه.