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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

04:34 ص الأربعاء 22 يناير 2025

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره الثلاثاء بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3236 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2517 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1798 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 134190 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30200 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02 % إلى نحو 2735 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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