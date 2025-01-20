شركات المحمول توقع تراخيص إطلاق خدمة مكالمات "الواي فاي" رسميًا في مصر

كتبت- آية محمد:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، توقيع تراخيص تشغيل خدمة مكالمات الواي فاي (WiFi Calling) بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز جودة خدمات الاتصال خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

ووقع التراخيص محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومحمد نصر، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وحازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند مصر”.

وتتيح خدمة مكالمات الواي فاي إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت بدلًا من شبكات المحمول التقليدية، مما يساهم في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة.

وتلك الخدمة تمثل إضافة هامة لسوق الاتصالات المصري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نحو استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستخدمين.

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