رسميا.. وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في مصر

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كتبت- آية محمد:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، مراسم إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي (WiFi Calling) في السوق المصري.

وتعتبر هذه الخدمة خطوة هامة نحو تعزيز جودة الاتصال في مصر.

ومكالمات الـ"واي فاي" هي تقنية تتيح إجراء المكالمات التقليدية عن طريق الاتصال عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول.

و تساعد هذه التقنية في تعزيز جودة الاتصال داخل المنازل أو الأماكن ذات التغطية الضعيفة، خاصة في المناطق المزدحمة أو المباني العالية.

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