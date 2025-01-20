اليوم.. انطلاق معرض "صنع في سوهاج" لدعم المنتجين المحليين

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كتبت- دينا خالد:

تنتظر محافظة سوهاج اليوم انطلاق أكبر تجمع صناعي خلال الساعات القليلة المقبلة، تحت عنوان "معرض صنع في سوهاج"، الذي تنظمه الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة خالد أبو الوفا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرعاية عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

ويستمر المعرض لمدة 14 يومًا بمشاركة أكثر من 32 عارضًا يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، ليشكل بذلك أكبر منصة للترويج للصناعات المحلية داخل المحافظة.

وتحرص الغرفة التجارية من خلال هذا الحدث على دعم المنتجين المحليين، عبر توفير الفرص لعرض منتجاتهم وتعزيز فرصهم في المنافسة بالسوق.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأجهزة الكهربائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، الأحذية، الأدوات الصحية، والأثاث المنزلي والمكتبي، مع تقديم خصومات وأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف المؤتمر، إلى إبراز القدرات الاقتصادية والصناعية التي تتميز بها سوهاج، وتشجيع استخدام الموارد الطبيعية المتاحة داخل المحافظة.

وأكدت الغرفة التجارية، أن المعرض يمثل خطوة حيوية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وتسعى الغرفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المنتجات المصنعة محليًا وتشجيع الاستثمار في المحافظة.