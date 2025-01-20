"ويبكو" تتوقع إمداد معامل تكرير البترول بنحو 65 مليون برميل زيت خام

كتبت- دينا كرم:

قال إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو، إن خطط تداول الزيت الخام خلال العام المالي القادم، حيث من المتوقع استقبال وتداول كمية قدرها 80 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء، وشحن كمية قدرها 31 مليون برميل عن طريق التسهيلات البحرية وإمداد معامل تكرير البترول بكمية قدرها 65 مليون برميل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026، حيث أكد علي تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لميناء الحمراء البترولي وبنيته التحتية القوية تجسيداً لرؤية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف مسعود، غي بيان اليوم الاثنين،!× أن موقف أعمال منطقة التوسعات الشمالية والتي تشمل إنشاء 4 مستودعات لتخزين وتداول الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل لكل مستودع بهدف الوصول بالسعة الإجمالية لميناء الحمراء نحو 3ر5 مليون برميل.

وتابع مسعود، أن نسب التنفيذ الفعلية تخطت 50%، ويجرى العمل على دخول تلك المستودعات للخدمة في أقرب وقت، أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية، فيتم العمل بها علي مرحلتين ، ويشمل مجال أعمال المرحلة الأولي إنشاء مستودعين لتخزين وتداول الديزل بسعة 20 ألف طن لكل مستودع، ومحطة توزيع الكهرباء ومحطة مكافحة الحريق.

بالإضافة إلى منطقة تحميل سيارات توزيع الوقود، وتسهيلات الربط مع التوسعات الشمالية، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء 3 مستودعات وقود البنزين بسعة 10 ألاف طن لكل مستودع، ومستودعين وقود النفاثات بسعة 20 ألف طن لكل مستودع وإضافة مستودع وقود الديزل سعة 20 ألف طن، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات.

وتابع أنه يتم حالياً العمل بالتوازي في جميع مكونات المرحلتين والتي تصل سعتها لنحو 130 ألف طن، ذلك في إطار المخطط العام للوصول لسعة نحو ٤٠٠ ألف طن لمنطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، الأمر الذي يخدم التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، كما يساعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

وذكر أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للشمندورة البحرية حمولة 100 ألف طن وإعادة تركيبها واختبارها من خلال شركة PMs، وذلك استكمالاً لتطوير تسهيلات ميناء الحمراء والحفاظ على أصوله.

وأوضح أن العام المالي القادم سيشهد التوسع فى مجال ترشيد الطاقة حيث سيتم البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات بتوسعات المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى المحطة الحالية بقدرة 500 كيلووات بميناء الحمراء البترولي.

وأضاف أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية والمولدة من الوقود التقليدي ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية حفاظاً علي البيئة.

وأشار إلى مشروع تطوير وتأهيل مدرسة سيدي عبد الرحمن الابتدائية بمحافظة مطروح بتكلفة تقديرية 5.6 مليون جنيه، وذلك فى مجال المسؤولية المجتمعية متضمناً تأهيل المدرسة للحصول على شهادة (EDGE) والتي تعد من أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء بالإضافة الى تجهيز الشركة للحصول على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية.

وأضاف بدوى أن الميناء بموقعه الفريد وتسهيلاته المتميزة، يمكن أن يكون بوابة إستراتيجية للمنتجات البترولية لقارة أوروبا والعالم.