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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

04:01 ص الإثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب في مصر استقر بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4309 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3770 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3232 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2514 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1795 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134012 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30160 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: اضغط هنا

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