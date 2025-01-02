"أمان القابضة" توقع مذكرة لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في السعودية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أمان القابضة – إحدي الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة لها بنسبة 76% اليوم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة " جرير للتسويق" التى تعد واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في السعودية ومنطقة الخليج بهدف إلى تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في السعودية برأس مال مبدئي قدره 100 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن شركة أمان القابضة ستمتلك حصة قدرها 41% بينما شركة جرير للتسويق حصة تبلغ 49% وسيتم تخصيص الحصة المتبقية البالغة 10% وشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه ( شركة مساهمة سعودية مقفلة) أو مساهمين آخرين.

واستكمل أنه من المتوقع الإفصاح عن أية قرارة جوهرية في حين اتخاذها والموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة الشركة، وذلك تماشيًا مع قواعد الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.