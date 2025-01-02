مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟

كتب- مصراوي:

تتزايد التوقعات بانتعاش أداء الاقتصاد المصري وتوسع فرص الاستثمار القائمة وجذب صفقات جديدة كمحصلة الإجراءات الاقتصادية الجريئة في 2024 بتوحيد سعر الصرف وخروج مصر من تفاقم أزمة الدولار، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة.

يحافظ الاستثمار الذهب على بريقه باعتباره من الملاذات الآمنة للاستثمار في 2025، للمزيد:

"سبائك أم مشغولات".. نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب خلال 2025





خلال 2025 توقع المحللون والمصرفيون بدء عودة البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 12% وسط زيادة التفاؤل بتباطؤ معدل التضخم والتحول إلى دعم عجلة النمو للمزيد في اللينك التالي:

سعر الفائدة في 2025.. توقعات بتسريع وتيرة الخفض على الإيداع والإقراض لهذه النسبة

رجحت مؤسسات تمويل دولية وصندوق النقد الدولي بتسارع معدل أداء نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجديد بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة على رأسها توحيد سعر الصرف، للمزيد في اللينك التالي:

النمو والتضخم والدولار.. توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025

رجحت بعض التوقعات استمرار سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنيه خلال العام الجاري ليتراوح بين 50 و55 جنيها تحت ضغط زيادة الالتزامات المستحقة، وحجم المعروض من النقد الأجنبي، للمزيد في اللينك التالي:

مصر 2025.. سعر الدولار المتوقع والعوامل المحددة

يبدو قطاع البترول سيواجه تحديات كبيرة خلال 2025 في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم وضوح سرعة تدبير الدولار للشركات، للمزيد في اللينك التالي:

مصر 2025.. كيف يمكن أن يخرج قطاع البترول والطاقة من الأزمة؟

قطاع البورصة سيكون ضمن ملاذات الاستثمار للعملاء في 2025 في ظل زيادة الرهان على خفض المركزي الفائدة خلال العام الجاري، للمزيد في اللينك التالي:

مصر 2025 .. توقعات متفائلة بقوة أداء البورصة المصرية فما العوامل؟

رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم بزيادة تحسن أداء الاقتصاد المصري في 2025 بشرط تحديد أهم القطاعات الإنتاجية المستهدف التركيز عليها لقيادة عجلة النمو وتخفيف الضغوط على الدولار، للمزيد في اللينك التالي:

مصر 2025.. اقتصاديون يتوقعون مسار أداء الاقتصاد المصري