البترول: صناعة البتروكيماويات لها عوائد مادية من العملة الصعبة على الدولة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جارى العمل حالياً على توجيه نوعيات الغاز الطبيعى الغنية المنتجة محلياً خاصة من منطقة الصحراء الغربية وبعض حقول البحر المتوسط إلى صناعة البتروكيماويات بهدف تحقيق أهداف القيمة المضافة وتفادى إهدارها فى الاستهلاك المحلى لما لها من عوائد متميزة من انتاج منتجات عالية الجودة يتم تصديرها للأسواق العالمية.

وأشار خلال اجتماعه مع الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026 إلى استهداف تشغيل مصانع البتروكيماويات بكامل طاقاتها الانتاجية خلال الفترة المقبلة من خلال توفير كامل احتياجات مدخلات الصناعة.

ووفق بيان الوزارة جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول ونقابة العاملين بالبترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد بدوي، على أهمية الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة لخفض الانبعاثات للحرص على استمرار تواجد منتجات شركات البتروكيماويات المصرية فى الأسواق العالمية فى إطار التوجه العالمى للحفاظ على المناخ والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.

وقال أحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إن الخطة الانتاجية لمنتج الـ PVC حققت أكثر من 30 ألف طن بنسبة 100% من الإيثيلين المستلم، ومن منتج الصودا الكاوية بكمية قدرها 55 ألف طن بنسبة 100% من المخطط، بالإضافة إلي أن الشركة قامت بتصدير حوالى 9 آلاف طن من الـ PVC وحوالى 20 ألف طن من الصودا الكاوية.

وأكد على الاهتمام الكامل بالإعتماد على المكون المحلى وتنفيذ مشروعات التطوير والاحلال والتجديد حيث تم إعادة تأهيل 7 وحدات خاصة بمفاعلات الـ PVC وتجهيزها لعودتها للعمل بدلاً من تخريدها، فضلاً عن دراسة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الوادى الجديد للعبوات ونقله للشركة بالاشتراك مع شركتى النيل للبترول والقابضة لجنوب الوادى، وذلك بالتوازى مع تنفيذ خطة متكاملة لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى استهداف تنفيذ عدة مشروعات هامة ومنها اضافة وحدة تركيز للصودا الكاوية بسعة 150% وتوريد وتشغيل نظام 3D Modeling.