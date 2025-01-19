مشتريات محلية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.42% إلى مستوى 29728 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.18 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 23.67 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاع بنسبة 0.73% إلى مستوى 29605 نقطة، بختام جلسة أمس الخميس.