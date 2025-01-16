شيفرون تعتزم توسيع استثماراتها في مصر وتستهدف مناطق امتياز جديدة

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كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كريستيان سفيندسين، المدير الإقليمي لشركة شيفرون في مصر، والوفد المرافق له، خطط الشركة المستقبلية لتوسيع أعمالها في السوق المصرية.



ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أشار بدوي إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مدعوماً بدعم كامل من القيادة السياسية والبرلمان لتسهيل أعمال الشركات الأجنبية وتسريع الإجراءات. وأضاف أن مصر توفر فرصاً استثمارية واعدة بفضل بياناتها الجيولوجية الوافية وإمكاناتها الضخمة.

وأكد سفيندسين خلال اللقاء اهتمام شيفرون بالاستحواذ على مناطق امتياز جديدة ضمن المزايدة التي طرحتها مصر مؤخراً للبحث عن البترول والغاز.

وأكد سفيندسين التزام شيفرون بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً فرصاً في المزايدة الجديدة وتعمل على إعداد برنامج متكامل لأنشطتها.

كما أبدى تطلع الشركة للمشاركة في معرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025” لتعزيز التعاون مع الشركاء.

اللقاء تناول أيضاً مستجدات الشراكة بين مصر وقبرص، خصوصاً فيما يتعلق بتوريد الغاز القبرصي إلى مصانع الإسالة المصرية لإعادة تصديره أو استخدامه محلياً، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول المصري.