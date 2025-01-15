تعرف على 5 طرق لسدد فاتورة الغاز إلكترونيا من المنزل

كتبت- دينا كرم:

تقدم شركة "بتروتريد" والشركات التابعة لوزارة البترول عدة خيارات ميسرة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا من المنزل، في ظل التوجه نحو التحول الرقمي، أصبح سداد الفواتير إلكترونيا ضرورة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتولي وزارة البترول عبر الشركات التابعة لها بتقديم خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال توسيع نطاقها الجغرافي وفقا للبرنامج الموضوع لذلك، إلى جانب توفير تقديم الخدمة بالتقسيط للعملاء.

ولا يقتصر نشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر على شركة واحدة بل يشمل عددا من الشركات يغطي كل منها نطاقا جغرافيا معينا، ومن أبرز هذه الشركات: شركة تاون جاس، وشركة غاز مصر، وشركة ماي جاس، شركة ناتجاس، شركة الفيوم للغاز، وشركة طاقة عربية، والشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

قدمت بتروتريد طرق متنوعة لدفع فاتورة الغاز إلكترونيا من المنزل ، وهي:

1- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، حيث يمكنك الدفع مباشرة عبر الرابط المخصص لخدمة السداد الإلكتروني.

2- من خلال المحافظ الإلكترونية



- محفظة فون كاش من البنك الأهلي المصري.

- محفظة BM Wallet من بنك مصر.

3- من خلال المواقع الإلكترونية

- موقع ماي فوري

- موقع جوميا باي

4- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) والتي تتوفر في المحال التجارية مثل:

فوري

ضامن

مصاري

آمان

خدماتي

BEE

E-finance

5- أو من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.







