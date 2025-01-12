25 % زيادة في أسعار فوانيس رمضان هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

كتبت- دينا كرم:



ارتفعت أسعار الفوانيس الرمضانية بنسبة تصل إلى 25% خلال العام الجاري على أساس سنوي وسط تراجع حجم الإنتاج، وفقًا ما قاله بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية “لمصراوي".



وأوضح أن أسعار الفوانيس ارتفعت بنسبة 25% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام مثل البلاستيك والخشب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة والنقل.



وأشار إلى أن طن البلاستيك (نوع بي بي) ارتفع سعره من 20 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على أسعار الفوانيس في السوق.

أسعار الفوانيس

وتبدأ أسعار الفوانيس الصغيرة التي تغني وتضيء من 70 جنيهًا، وتصل أسعار الفوانيس الكبيرة المصنوعة من الصاج والمخصصة للفنادق والشرفات إلى 5 آلاف جنيه، أما الفوانيس الميدالية الصغيرة، فتتراوح أسعارها بين 15 إلى 20 جنيهًا، والتي تحتوي علي كرة مضيئة فقط، وفقا لقول صفا.



وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار، لم تقتصر على الفوانيس فقط، بل شملت الزينة الرمضانية الأخرى مثل الستائر المضيئة التي كانت تباع بسعر 100 جنيه، ارتفعت أسعارها لتتراوح بين 600 و700 جنيه، كما أن المفارش الرمضانية التي كانت تبدأ من 20 جنيهًا، تبدأ أسعارها من 50 و60 جنيهًا هذا العام.

تراجع الإنتاج

وأضاف صفا، أن الإنتاج المحلي من الفوانيس انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ 30% فقط، حيث يتم تصنيع نحو 3 ملايين فانوس فقط هذا العام مقارنة بحوالي 10 ملايين فانوس في السنوات الماضية.



وأرجع صفا، السبب إلى وجود مخزون من الفوانيس المستوردة والمحلية من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع مبيعات المواسم الماضية مثل الكريسماس وعيد الحب، مما دفع المصنعين إلى تقليل الإنتاج خوفًا من تراكم البضائع في المخازن.

وأوضح صفا، أن إنتاج الفوانيس يتم تصنيعه محليا بالكامل، فيما عدا استيراد أسطوانات الصوت التي تستخدم في الفوانيس المغنية، والتي ارتفعت أسعارها هذا العام، بارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما أثر على الأسعار.



وتوقع أن يتراجع الطلب على الفوانيس هذا العام، وذلك لقدوم شهر رمضان تزامنا مع موسم الدراسة، حيث يركز المستهلكون على شراء مستلزمات المدارس والدروس.



كما أن برودة الطقس قد تؤثر على مبيعات الفوانيس التي تعرض في الشوادر بالشوارع، خاصة في أيام المطر حيث سيؤدي ذلك إلى امتناع المواطنين عن النزول للشراء.



وأضاف: "المستهلكون يعتمدون بشكل كبير على الموجود لديهم في المنازل من السنوات السابقة من الفوانيس والزينة الرمضانية، وغالبا يكتفون بشراء الأشياء الناقصة مثل البطاريات أو بعض المفارش البسيطة".



وذكر صفا، أن الفوانيس المصرية يتم تصديرها إلى دول مثل الإمارات والسعودية والأردن وإيطاليا، لكن بكميات محدودة.



وأوضح أن مصر توقفت عن استيراد الفوانيس من الصين منذ عام 2016 بعد صدور قرار بايقاف استيراد الفوانيس من الصين تحت بند التراث.



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