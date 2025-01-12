إطلاق شركة "سيرا كير" للاقتصاد الرعائي لتكون أول مبادرة في الشرق الأوسط

كتبت- منال المصري:

أطلقت شركة "سيرا للتعليم" شركة "سيرا كير"، للاقتصاد الرعائي لتكون أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط تهدف إلى إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية، والذي يمثل 11.5% من التوظيف ويوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، حيث هذا المشروع التحويلي يعمل على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي هي رعاية الأطفال، ورعاية كبار السن، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الكفاءات المحلية، ووضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للعمالة الماهرة في مجال الرعاية.

وجاء ذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزارة "الصحة والسكان" وبالتعاون مع وزارات "التضامن الاجتماعي"، "التعليم العالي والبحث العلمي"، "الاستثمار والتجارة الخارجية"، و"العمل".

ويتضمن الإطار الشامل الذي تقدمه مبادرة "سيرا كير" لتطوير مقدمي الرعاية برامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي.

وتقوم "سيرا كير" بتصميم برامج تدريبية متخصصة تزوّد المرشحين بالمعرفة والمهارات الأساسية للنجاح في قطاع الرعاية المتطلب.

ويحصل الأفراد على شهادات احترافية تتماشى مع المعايير الدولية عند إتمام البرنامج بنجاح، مما يعكس كفاءتهم والتزامهم.

كما تمتد التزامات "سيرا كير" إلى ما بعد التوظيف الأولي من خلال مراكز مخصصة لتسهيل الاتصال بين الوظائف بسهولة بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة دعمًا قويًا بعد التوظيف، بما في ذلك برامج تطوير المهارات المخصصة، لضمان التطور المهني المستمر والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الرعاية.

و يُسهم هذا النهج المتكامل في تطوير قوة عاملة تتميز بمهارات عالية وقدرة على التكيف، مما يؤهلها للتفوق في أدوارها والإسهام بشكل كبير في رفاهية المجتمعات المرعاة.

شهد الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، وجامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، وجامعة بدر في القاهرة (BUC)، وجامعة بدر في أسيوط (BUA)، وجامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، على أهمية هذه المبادرة قائلاً: "نحن ممتنون للغاية للدعم المستمر من الحكومة، التي لعبت دورًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرة. كما نقدر بشكل عميق المساهمات القيمة لشركائنا المحترمين، الذين يشكل تعاونهم جزءًا أساسيًا من نجاح سيرا كير. في سيرا للتعليم، كانت مهمتنا دائمًا تمكين الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة".

" أما من خلال إطلاق سيرا كير، نحن نضع هذه المهمة موضع التنفيذ من خلال تعزيز خلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات من أجل التنمية على المدى الطويل"، بحسب القلا.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم إننا نعتبر "سيرا كير" أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها.

ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالميًا، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي كمُصدر رئيسي للكوادر الماهرة.، وفق القلا.

وقالت سارة القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم": "سيرا كير ليست مجرد مبادرة عادية، بل هي انعكاس حقيقي لشغفنا ورغبتنا في إحداث تأثير ملموس في حياة الناس".

وأوضحت أن هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأن تمكين مقدمي الرعاية والارتقاء بخدمات الرعاية يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المجتمعات. من خلال التركيز على ركائز اقتصاد الرعاية، نحن لا نلبي احتياجات محلية فحسب، بل نسلط الضوء أيضًا على المواهب والإمكانات الرائعة التي تمتلكها مصر وتستحق أن يعرفها العالم. بالنسبة لي، هذه المبادرة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر إنسانية للجميع."

وقالت دينا عبد الوهاب، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إينوڤيت للتعليم": "مع إطلاقنا لمبادرة CIRA Care، أشعر بإلهام عميق تجاه الإمكانيات التي يمكن أن تغيّر حياة الكثيرين، وخاصة الأطفال والبالغين من ذوي الهمم.

وهذه المبادرة ليست مجرد تقديم خدمات، بل هي خطوة نحو بناء مجتمع تندمج فيه التعليم والرعاية لتنهض بالجميع. من خلال دعم المعلمين ومقدمي الرعاية، نعمل على خلق بيئة تُنمّي كل طفل وتحتفي بكل قدرة.