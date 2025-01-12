"حديد عز" ترد على استفسارات المساهمين وتعلق على تحديد سعر السهم في حالة الشطب

كتبت- أمنية عاصم:

علقت شركة حديد عز على الاستفسارات التي تلقتها من عدد من المساهمين موضحة أن الشركة قامت باختيار أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن سعر الشطب الموصى به بالجنيه ( 120 جنيها للسهم ) يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ 156% و 35% على التوالي، فيما سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و 426% السنوات من 2015 حتى 2023 وبـ 33% عن متوسط عام 2024 وحده.

وحول الاستفسار الثاني يتعلق حول أهم الاعتبارات عند مقارنة تقييم الشركات المصرية بالشركات الإقليمية أوضحت الشركة أن حديد عز تتأثر بمنظور المستثمر لعائد الاستثمار في الدولة محل الاستثمار ولا يكون لذلك بالضرورة علاقة بأداء الشركة إذ يعتمد على عدد كبير من العوامل عند المقارنة عبر الدول منها اختلاف معدل مخاطر الدولة والفوائد البنكية وسعر الغاز الطبيعي مما قد يجعل في أحيان كثيرة أسس مقارنة الأسهم غير قائمة.

وأوضحت أن الاستفسارات الخاصة بأهم الفرص لشركة تأتي في امتلاك شركة حديد عز حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المحلي تصل لـ 40%، متوقعة الشركة في ظل النمو في السوق خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.

ونوهت الشركة إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف؛ بما سيجعل التنافس قويًا لفترة القادمة، وأكدت الشركة أنه في حال زيادة الطاقات إنتاج الصلب سيكون هناك أثر عكسي ملموس؛ نظرًا لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفر بالفعل.

ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح خلال 2024 بنحو 15.7 مليون طن ، وبلغ حجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة 7.26 مليون طن، وفق غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الشركة أنها لا تخطط لبيع أى حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، كما أن الشركة تؤكد عدم تلقيها استفسارات أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين بشأن شراء حصة من أسهم الشركة سواء حصة مؤثرة أو حصة أقلية وعدم وجود أى مباحثات بهذا الشأن.

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