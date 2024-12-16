أحمد عز يبرر: 3 أسباب دفعت "حديد عز " لطلب الشطب الاختياري

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد عز، رجل الأعمال، إن مبررات سعى شركة حديد عز للشطب الاختياري تأتي لثلاثة أسباب هم ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التى يتم التصدير إليها.

وأوضح عز، بحسب الأفصاح المرسل من الشركة للبورصة اليوم، أن السبب الثاني لتجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين بالإضافة إلى تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا وبصفة خاصة من الصين بجانب إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستورد داخل البلاد الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

وأضاف الإفصاح، أن هيكل المساهمين يتكون من أحمد عز يمتلك 61.56 % من أسهم الشركة وشهادات إيداع دولية مسجلة بإسم بنك أوف نيويورك 6.75% من أسهم الشركة ، بالإضافة إلى مساهمون آخرون يملكون 31.69% من أسهم الشركة، ويذكر أن أحمد عز يمتلك عدد 9.03 مليون شهادة إيداع دولية أى ما يعادل 5% من أسهم الشركة.