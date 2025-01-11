بزياة 6 جنيهات.. "لافاش كيري" ترفع سعر الجبن المثلثات بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار الجبن المثلثات "لافاش كيري" ارتفعت إلى 35 جنيها، مقابل 29 جنيها قبل الزيادة، بارتفاع 6 جنيهات.

وأضاف المنوفي، أن سعر عبوة جبنة "كيري" 4 قطع ارتفع إلى 38 جنيها، وزاد سعر عبوة "كيري" 6 قطع إلى 65 جنيها، وسجل سعر عبوة جبنة كيري 8 قطع بعد الزيادة نحو 83 جنيها، وبلغ سعر العبوة 12 قطعة نحو 120 جنيها بعد الزيادة.

وارتفع سعر عبوة الجبن المثلثات أبو الولد، 8 قطع إلى 30 جنيها.