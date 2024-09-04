بورصة وول ستريت تسجل أسوأ أداء لها منذ أغسطس الماضي

كتبت- أمنية عاصم:

هبطت الأسهم الأمريكية خلال جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أسوأ أداءاً لها منذ موجة البيع الحادة في أوائل أغسطس الماضي، جاء ذلك مع بداية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية المهمة كتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة الاجتماع المقبل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا انخفاضَا بنسبة 2.12% عند مستوى 5528 نقطة خلال نهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليعيد جزءَا من المكاسب التى استمرت ثلاثة أسابيع والتي حملته إلى قمة أعلى مستوى له على الإطلاق.

وحسب الوكالة، شهد مؤشر داو جونز الصناعي هبوطًا بنسبة 1.51% ليستقر عند 40936 نقطة، ومؤشر ناسداك 100 سجل هبوطًا بنسبة 3.3%، حيث قادت شركة إنفيديا وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى المؤثرة على حركة السهم الطريق إلى الانخفاض حيث هبط سهم إنفيديا بنسبة 9.53%.

وساعدت المخاوف المماثلة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي والركود المحتمل في دفع الأسهم إلى حالة من الركود في أوائل أغسطس مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة بنحو 10% عن مستواه القياسي الذي سجله في يوليو ولكن الأسواق المالية انتعشت بسرعة على أمل أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق هبوط مثالي للاقتصاد.

وأضافت الوكالة، أن الفيدرالي الأميركي يبدو استعداده لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري على أمل تخفيف الظروف الاقتصادية وتجنبا للركود بعد أن رفع في وقت سابق سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن للتغلب على التضخم المرتفع.